Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолета вылетели в пункт назначения

Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолета вылетели на Кубу

Пассажиры российского самолета, который совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково, вылетели в пункт назначения. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

По имеющейся информации, вылет на кубинский курорт Кайо-Коко был осуществлен с помощью резервного борта.

23 февраля сообщалось, что двигатель самолета, выполнявшего рейс Москва — Кайо-Коко и экстренно приземлившегося в Санкт-Петербурге из-за технической неисправности, странно грохотал с самого взлета.

Транспортная прокуратура сообщила, что посадка прошла благополучно, из самолета высадились 434 пассажира, 25 из которых — дети. В ведомстве отметили, что контролируют ситуацию и проводят проверку инцидента.

23 февраля сообщалось, что на борту летевшего из Астаны в Актау самолета загорелся рюкзак пассажира. На борту в момент инцидента находилось 182 пассажира. Пожар оперативно потушили бортпроводники, но самолет вернулся в пункт вылета.

Ранее пьяный авиадебошир на рейсе Куба — Москва просил бортпроводников целовать ему ноги.