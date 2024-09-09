«Требовал, чтоб его посадили в океане»: пассажиры — о пьяном авиадебошире на рейсе с Кубы

Авиадебошир на рейсе Варадеро — Москва выпил целую бутылку рома, курил и оскорблял бортпроводников. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из пассажиров Роман, отметив, что мужчина сел в самолет уже пьяным.

«Встретил Алексея еще в аэропорту Варадеро. Он был там в компании троих людей. Они уже были подшофе. В нетрезвом виде они сели [в самолет]. Поначалу Алексей просто рассказывал свои впечатления о том, как он слетал на Кубу. Он просто сидел за мной, я сидел на 14 месте, он — на 16, прям за мной через кресло. Он распивал спиртные напитки во время полета, выпил там целую бутылку рома. Конфликт начался с того, что бортпроводники узнали, что он курит, и сделали ему замечание, что так нельзя делать, мы находимся в полете, и курить запрещено. Назвали статью кодекса. После чего он начал агрессировать на бортпроводника определенного, мужчину. Там много плохих слов было сказано, что они никто, что они должны ему прислуживать, облизывать. Он платит за это полет, они получают за это деньги, что он тут царь и бог, а они, как он выразился, небесные официанты», — сказал он.

Роман уточнил, что неадекватное поведение пассажира продолжалось на протяжении 12 часов, а после того, как он попытался открыть аварийный выход, мужчину связали.

«После к нему начал уже подходить весь экипаж. Его часа три уговаривали успокоиться, после чего он начал агрессию. Он был в нетрезвом виде весь полет. Все это происходило в течение 12 часов. В какой-то момент Алексей уже не выдержал — он решил ударить бортпроводника одного, после чего поняли, что он в неадекватном поведении и решили его связать. Вступился один из пассажиров и сказал, что он берет ответственность на себя. Бортпроводники спросили его три раза, тот три раза согласился, Алексей замолчал буквально на минут 15-20. Потом же все продолжилось. Алексей начал говорить, что они все плохие, что нельзя с собой так обращаться. Было просто неадекватное поведение. Он грозился тем, что он откроет аварийный выход из самолета во время полета, после чего его связали и пристегнули», — добавил он.

По словам Романа, бортпроводники действовали по инструкции и до последнего пытались успокоить пассажира мирным путем.

«Бортпроводники делали все по регламенту, то есть так, как надо. Они не применяли грубую силу, по большей части помогли пассажиры это сделать — связать его. Бортпроводники пытались просто донести до него информацию, что в таком виде он должен успокоиться и никому не мешать. Алексей этого не понимал. Там очень много ругательств было, оскорблений, он плевал в пассажиров, оскорблял абсолютно всех подряд. Он мешал полету очень сильно. Он хотел к капитану, потом он требовал, чтобы его посадили в океане. А еще душил двух проводников. Персонал пытался найти компромисс, но в ответ он только оскорблял всех», — заключил он.

Еще одна пассажирка рейса Инна в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что авиадебошир требовал у бортпроводников «целовать ему ноги» и «вцепился в горло» мужчины, попросившего его успокоиться.

«Как сел в самолет, так сразу и начал вести себя вызывающе! Сам бортпроводникам сказал, что в нем алкоголь. В течение полета пил еще. Сначала просто задавал бортпроводникам глупые вопросы и просил принести сок, приставал ко всем с глупыми высказываниями, потом, как еще опьянел, перешел на оскорбления. Потом другой мужчина подошел, попросить угомониться, Алексей вцепился ему в горло. Выкрикивал, что бортпроводники шавки и официанты. Что они работают за копейки и не могут позволить себе Кубу. «Вы шавки, ползите, несите мне сок и целуйте ноги!»; «Пошли все отсюда, ублюдки!» и все в таком духе. Поливал матерными словами весь персонал», — заявила девушка.

Инна отметила, что пассажиру пришлось лежать на полу связанным до конца полета.

«Где-то часа через четыре мата, оскорблений и комментариев, трое сотрудников попытались его схватить, но не получилось. На седьмом часу, когда уже Алексей перешел все границы, оскорблял всех и кричал, бортпроводники и другие пассажиры схватили его у аварийного выхода и связали. До конца полета он лежал на полу и был связан. Ногами бил в аварийную дверь, плевался в пассажиров и проводников, также оскорблял всех, просил приземлить самолет в ближайшем аэропорту, просил вызвать к нему пилота. Бился головой и ногами о стены. По прилете его передали полиции», — заключила она.

9 сентября Telegram-канал «Осторожности, новости» опубликовал кадры буйного поведения пассажира на рейсе с Кубы в Москву. На кадрах видно, как связанный мужчина лежит на полу самолета, говорит, что ему «очень больно» и бьется головой о стены. После отказа других пассажиров и бортпроводников чуть менее туго затянуть ему руки, мужчина начал оскорблять окружающих.

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