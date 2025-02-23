«Очень грохотало»: пассажир экстренно севшего в Пулково самолета рассказал о полете

Двигатель самолета, выполнявшего рейс Москва — Кайо-Коко и экстренно приземлившегося в Санкт-Петербурге из-за технической неисправности, странно грохотал с самого взлета. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из пассажиров Вячеслав. По его словам, спустя четыре часа полета турбина вообще перестала шуметь, а по лицам бортпроводников стало понятно, что «что-то не так».

«Мы семьей были на борту. При вылете правая турбина (двигатель) издавала очень громкий характерный звук. Вообще сложилось ощущение, что как будто в ротор что-то попало, очень грохотало, никогда ранее такого звука работающий турбины не приходилось слышать. Но почему-то персонал это не смутило. При наборе высоты звук утих и стал более ровным. Спустя примерно 3,5-4 часа звук турбины изменился и смолк. По внешней реакции стюардов стало ясно, что что-то не так. Самолет в течение минут 10 резко изменил курс, сообщений не последовало, а еще через два часа капитан корабля объявил о том, что в результате технической неисправности он вынужден будет произвести посадку судна в Санкт-Петербурге, в Пулково, ориентировочно через полтора часа», — сказал он.

Вячеслав отметил, что персонал борта не паниковал, однако пассажиры все равно волновались.

«Сам же персонал действовал четко и слаженно. В данный момент сидим и ждем рейс в 21:45, который, как обещали, должен нас доставить на Кубу. Бортпроводники молодцы, все хорошо и без паники, хотя по их лицу было ясно, что не все хорошо. Пассажиры очень волновались. [Лично мы] не особо [испугались]. Посмотрели, что открытого огня нет, повреждений тоже, погода хорошая, поэтому понимали, что это не критическая ситуация. Хотя все равно, конечно, волновались. И за самолет, и за потраченное время в воздухе, и за потерю дня отпуска», — добавил он.

23 февраля самолет авиакомпании Nordwind, летевший рейсом Москва — Кайо-Коко (Куба), из-за проблем с двигателем вынужденно сел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Транспортная прокуратура сообщила, что посадка прошла благополучно, из самолета высадились 434 пассажира, 25 из которых — дети. В ведомстве отметили, что контролируют ситуацию и проводят проверку инцидента.

Ранее пьяный авиадебошир на рейсе Куба-Москва просил бортпроводников целовать ему ноги.