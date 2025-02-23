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Жителей Подмосковья предупредили о 20-градусных морозах

Kp.ru: ночью 24 и 25 февраля 20-градусные морозы в придут в Подмосковье
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В последние дни февраля в Подмосковье придут морозы. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на синоптиков.

Они прогнозируют, что ночью 24 и 25 февраля в Московской области будет до -19...20°C. При этом днем будет солнечно и безветренно, ожидается до -1...3°C. Днем 26 февраля потеплеет до 0°C.

«Последние дни февраля окажутся на 1-2 градуса теплее климатической нормы», — приводит издание слова главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой.

Она также заявила, что до конца зимы ожидается солнечная погода, а снегопадов не будет.

22 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что начало марта в центре европейской части РФ будет теплее климатической нормы. По его словам, морозная погода с температурой на 2°C ниже нормы в центре европейской части страны сохранится до начала следующей недели. Но уже в выходные температура повысится на 6-7°C, заявил метеоролог.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в первую неделю марта, то есть на две или три недели раньше нормы.

Ранее российские ученые предсказали погоду в России в течение 2025 года.

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