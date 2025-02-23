Во Владимирской области 17 часов не могут потушить загоревшуюся свалку

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев распорядился создать в регионе оперштаб из-за возгорания на станции сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Гусь-Хрустальном. Об этом пишет в Telegram-канале региональное правительство.

Там рассказали, что все еще продолжают ликвидировать последствия пожара. К тушению огня привлечены 50 человек и 25 единиц техники. Сотрудники МЧС делают все возможное для ликвидации и локализации пожара.

По данным прокуратуры Владимирской области, возгорание началось около 3:00 мск. Изначально на месте происшествия работали девять единиц техники, а площадь возгорания составляла 700 кв. м. В ведомстве намерены проверить, насколько соблюдалось законодательство РФ при организации деятельности по обращению с отходами на указанном земельном участке.

В конце января в Киселевске Кемеровской области во время погрузки отходов в мусоровоз произошел пожар. Один из очевидцев предположил, что возгорание могло произойти из-за выброшенной в мусор горящей золы. Работникам мусоровоза удалось самостоятельно его потушить.

Ранее спасатели приехали тушить пожар в заброшенном здании и нашли нарколабораторию.