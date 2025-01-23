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Спасатели приехали тушить пожар в заброшенном здании и нашли там нарколабораторию

В Польше спасатели обнаружили нарколабораторию, когда приехали тушить пожар
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Shutterstock

Нарколабораторию и нелегальный цех по производству сигарет случайно накрыли в польском городе Щитно. Об этом сообщили в полиции Варминьско-Мазурского воеводства.

Все произошло 14 января в пустующем здании на окраине города. Дым появился в помещении, где хранился мусор. После получения сообщения на место прибыли пожарные и полицейские. Пожар был быстро ликвидирован, а полицейские проверили соседние помещения, где обнаружили линию по производству наркотиков и контрафактных сигарет.

За время осмотра правоохранители обнаружили около 800 литров жидкого клефедрона и 100 кг в порошкообразном виде, а также 4,5 тонны табачной нарезки. Кроме того, было найдено около 30 бочек объемом несколько десятков литров с жидкими веществами, которые, скорее всего, использовались для производства наркотиков и переработки табачной нарезки, и другое оборудование.

Пока свидетелями по делу проходят пятеро местных жителей, мужчин в возрасте от 47 до 60 лет, их причастность к производству запрещенной продукции устанавливается. Изъятые вещества и предметы отправлены на экспертизу. По предварительным данным, их рыночная стоимость может достигать нескольких десятков миллионов злотых. Расследование продолжается.

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