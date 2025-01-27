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В Кемеровской области произошел пожар при вывозе мусора

Пожар произошел в Киселевске во время вывоза мусора

В Киселевске Кемеровской области во время погрузки отходов в мусоровоз произошел пожар. Об этом сообщает Сiбдепо.

Видеокадры с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Мой Киселевск». Один из очевидцев предположил, что возгорание могло произойти из-за выброшенной в мусор горящей золы. Работникам мусоровоза удалось самостоятельно потушить его, после этого они продолжили работу в штатном режиме.

«На место, где была куча мусора обслуживающая организация привезла и установила контейнер», — добавили в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу уточнили, что обращения по данному инциденту не поступали.

22 января Telegram-канал Ni Mash писал, что в Нижегородской области из-за загоревшегося мусора произошел пожар в нефтяном техникуме. По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Кстово. Сотрудники ремонтной бригады снимали старую кабину кухонного лифта, и, предварительно, подъемник рухнул в шахту, когда трос срезали болгаркой. После этого произошло возгорание мусора.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошел пожар на территории предприятия.

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