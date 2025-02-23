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Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва

ABC: самолет American Airlines из Нью-Йорка посадили в Риме из-за угрозы взрыва
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Jakkrit Prasertwit/Wikimedia Commons

Самолет компании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Нью-Дели, посадили в Риме из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

По словам анонимного высокопоставленного чиновника, осведомленного о ситуации, по электронной почте поступила угроза взрыва, но «она была сочтена необоснованной». Источник добавил, что власти Индии настояли на осмотре самолета на предмет взрывоопасных веществ.

В текущий момент самолет и пассажиров осматривают сотрудники римского аэропорта Фьюмичино, говорится в публикации.

23 февраля Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что авиарейс из Москвы в Кайо-Коко (Куба) сел в петербургском аэропорту Пулково из-за проблем с двигателем.

По предварительным данным, самолет приземлился в Пулково в 14:37. По данным 78.ru, на борту находились 436 человек, а посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал. В транспортной прокуратуре отметили, что взяли на контроль соблюдение прав пассажиров.

Ранее у пассажира загорелся рюкзак на борту самолета в Казахстане.

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