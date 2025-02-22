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Папа Римский пропустил проповедь из-за болезни

Папа Римский Франциск пропустил вторую проповедь подряд из-за болезни
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Andrea Franceschini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа Римский Франциск пропустил вторую проповедь подряд из-за болезни — двусторонней пневмонии. Об этом сообщает ТАСС.

При этом текст проповеди понтифика будет распространен пресс-службой Ватикана. Сейчас 88-летний глава Римско-католической церкви уже может вставать и не подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Тем не менее критическая фаза заболевания не пройдена, поэтому в больнице папа Римский будет находиться еще минимум неделю. На больничной койке глава Католической церкви находится с 14 февраля.

До этого сообщалось, что папа Римский чувствует себя хорошо и не рассматривает возможность отречения.

14 февраля папу Римского госпитализировали, врачи диагностировали у него инфекцию дыхательных путей. Из-за этого Франциску пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.

19 февраля появились сообщения, что швейцарская гвардия репетирует прощальную церемонию на случай несчастья с папой Римским. Однако позже его охрана опровергла эту информацию. Известно, что Франциск находится в стабильном состоянии.

Ранее стали известны методы лечения папы Римского.

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