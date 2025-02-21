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Во Вьетнаме женщина получила ожоги лица из-за взрыва шаров с водородом на дне рождения

WOB: вьетнамка получила ожоги из-за взорвавшихся шаров с водородом на дне рождения
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Вьетнамка получила сильные ожоги лица после взрыва шаров с водородом во время празднования дня рождения, пишет World of Buzz.

Женщина по фамилии Фан рассказала, что отмечала день рождения в ресторане. Во время торжества шар, накачанный водородом, который она держала в руке, взорвался и загорелся. Из-за этого у женщины остались сильные ожоги на лице и руках.

Вьетнамка добавила, что инцидент произошел во время фотосессии. Она держала в одной руке торт, а в другой — водородный шар. Неосторожное движение привело к тому, что шар соприкоснулся с горящими свечами, что вызвало мгновенный взрыв и возгорание.

«Я почувствовала острое покалывание на лице и руке», — вспоминает Фан.

Она сразу же бросилась в туалет, чтобы умыться, а друзья в панике отвезли ее в больницу. Врачи диагностировали ожоги второй степени на лице и первой степени на руке.

«Мое зрение не сильно пострадало, но на веках остались раны. Врачи сказали, что на восстановление кожи может уйти до шести месяцев», — рассказала пострадавшая.

Ранее женщина лишилась автомобиля и получила ожоги из-за взорвавшегося вейпа.

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