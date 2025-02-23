Очевидцы сообщили о взрыве у пятиэтажки в Саратовской области

В Саратовской области при взрыве у пятиэтажки в городе Балаково пострадала женщина. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, взрыв произошел у дома на Набережной Леонова, когда из подъезда выходила семья из трех человек. Мужчина и ребенок не пострадали, а женщину госпитализировали с травмами ног и спины.

Как уточняет Telegram-канал, сейчас территория около дома оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Жильцов пятиэтажки не эвакуировали, однако проводится поквартирный обход.

В 15:57 взрыв произошел рядом с жилым комплексом «Ривер Парк» на Коломенской улице на юге Москвы. После прозвучавшего хлопка на расположенном поблизости от здания предприятии начался пожар. По предварительной информации, в бытовке у рабочих взорвался газовый баллон. Telegram-канал Baza написал, что там могли находиться канистры с топливом.

Ранее нижегородка попала в больницу из-за взорвавшегося телевизора.