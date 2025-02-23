Рогов заявил о похожих на взрывы звуках в Мелитополе

В Мелитополе, который находится на юге Запорожской области, прозвучали звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в отдельных районах города прозвучало не менее трех звуков, похожих на взрывы.

«Природа звуков уточняется», — написал он.

9 февраля Рогов рассказал, что Запорожской области мужчина пенсионного возраста смог избежать попадания украинского беспилотника в свой автомобиль, совершив резкий маневр. Инцидент произошел на трассе Мелитополь — Васильевка у поворота на село Любимовка, в 20 км от линии фронта. По словам Рогова, водитель Skoda заметил приближающийся беспилотник в зеркале заднего вида и успел изменить траекторию движения. Дрон ударился в дорожное полотно, не задев машину.

До этого Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по высоковольтной электрической подстанции в Мелитополе, в результате чего энергообъект получил множественные повреждения. Оперативный персонал подстанции при этом не пострадал, подчеркивается в заявлении. Рогов добавил, что в связи с атакой на территории региона могут наблюдаться временные отключения света.

Ранее дрон ВСУ ударил по школьному автобусу в Запорожской области.