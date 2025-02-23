Пожар на юге Москвы ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля и двух бытовок на Коломенской улице на юге Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Москвы.

В публикации отмечается, что пожар был потушен специалистами ведомства на площади 20 квадратных метров. Пострадавших в результате произошедшего нет.

До этого сообщалось, что рядом с жилым комплексом (ЖК) «Ривер Парк», расположенным на Коломенской улице на юге Москвы, произошел взрыв.

По данным Mash, хлопок прозвучал примерно в 15:57 мск. После этого на расположенном рядом с ЖК предприятии начался пожар, отметили журналисты. По предварительной информации, в бытовке у рабочих взорвался газовый баллон.

Telegram-канал Baza пишет, что в загоревшейся бытовке находились канистры с топливом.

17 февраля в Троицком округе Москвы на Новой улице произошло возгорание в пятиэтажке. По словам очевидцев события, было слышно два взрыва.

Ранее в Москве загорелся строящийся жилой дом.