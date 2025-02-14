В Москве загорелся строящийся жилой дом

Пожар произошел в строящемся 37-этажном доме, расположенном в 1-м Тушинском проезде в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что огонь распространился на третьем этаже здания. По предварительной информации, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

«На месте работают 23 специалиста и 11 единиц техники», — говорится в заявлении.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», пожар произошел в жилом комплексе (ЖК) Sky Garden. Очевидцы рассказали, что в районе места происшествия раздались похожие на взрывы звуки. На фоне пожара на строительной площадке могли детонировать баллоны.

13 февраля издание «Фонтанка» сообщило о крупном пожаре на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. В материале уточнялось, что огонь охватил расположенное здесь здание типографии.

За два дня до этого в городе Кола, который находится в Мурманской области, загорелась квартира на первом этаже одного из жилых домов. Пламя распространилось на площади восемь квадратных метров, при этом в помещении находились трое мужчин.

Ранее в Тульской области при пожаре в торговом павильоне пострадали четыре человека.