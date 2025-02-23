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ХАМАС ответил на обвинения в унижении израильских заложников

ХАМАС призвал оказать давление на Израиль для освобождения палестинцев
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Ramadan Abed/Reuters

Движение ХАМАС призвало оказать давление на израильские власти для освобождения 602 палестинских заключенных, которых должны были освободить накануне. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Представитель движения Абдель Латиф аль-Кануа подчеркнул, что нежелание Израиля выполнять свои обязательства является «вопиющим нарушением соглашения». По его словам, ХАМАС сделал все, чтобы добиться обмена, в то время как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху «продолжает тянуть и задерживать освобождение пленных».

Он добавил, что передача заложников переходит «без всякого унижения».

До этого сообщалось, что Израиль отложил освобождение палестинских заключенных, которое должно было состояться 22 февраля. По словам Нетаньяху, это было сделано в виду «неоднократных нарушений со стороны ХАМАС, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников».

22 февраля Израиль получил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что одного из четырех представленных к обмену израильских заложников передадут отдельно.

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