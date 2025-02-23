Израиль отложил обещанное освобождение палестинских заключенных

Израиль отложил освобождение палестинских заключенных, которое должно было состояться 22 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАС, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников, и их циничное использование в пропагандистских целях, решено отложить освобождение террористов», — сказано в заявлении канцелярии.

Отмечается, что это решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без подобных церемоний.

22 февраля Израиль получил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила передачу трех заложников от палестинского движения ХАМАС представителям Международного Комитета Красного Креста.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее сообщалось, что одного из четырех представленных к обмену израильских заложников передадут отдельно.