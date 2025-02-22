Израиль вернул 30 заложников в рамках сделки с ХАМАС по Газе

Израиль вернул 30 живых заложников в рамках этапа сделки с ХАМАС по Газе

Израиль в субботу, 22 февраля, получил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего за пять недель перемирия Израиль добился возвращения 30 живых заложников. В обмен на освобождение заложников на первом этапе соглашения Израиль вывел войска из ряда районов сектора Газа.

22 февраля Армия освобождения Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила передачу трех заложников от палестинского движения ХАМАС представителям Международного Комитета Красного Креста, они едут на израильскую территорию. В настоящий момент заложники в сопровождении представителей ЦАХАЛ и ШАБАК (Силы безопасности Израиля) возвращаются на израильскую территорию, где пройдут медицинский осмотр.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее сообщалось, что одного из четырех представленных к обмену израильских заложников передадут отдельно.