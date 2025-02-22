Одного из четырех представленных к обмену израильских заложников передадут отдельно

Одного из четырех заложников, которых палестинское движение ХАМАС передадут 22 февраля сотрудникам Международного комитета Красного Креста, отпустят на свободу отдельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Утверждается, что в ХАМАС приняли решение передать заложника Хишама ас-Сейида «без церемонии». Ас-Сейид имеет арабское происхождение. По некоторым данным, он страдает психическим расстройством.

До этого Армия освобождения Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила передачу двух заложников от движения ХАМАС представителям Международного Комитета Красного Креста.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее ХАМАС передал Израилю список заложников, которых освободит 22 февраля.