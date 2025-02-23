Кассационный суд рассмотрит жалобу экс-главреда «‎Новой газеты» на статус иноагента

Второй кассационный суд общей юрисдикции 26 февраля рассмотрит жалобу нобелевского лауреата и бывшего главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан в РФ иностранным агентом) на отказ Замоскворецкого суда Москвы снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

«Судебное слушание судом назначено на 26 февраля на 12:20», — говорится в сообщении.

Согласно данным суда, Муратова внесли в реестр в том числе за иностранное влияние, выражающееся в контактах с иностранными источниками, а также в предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных в том числе совместно с ними.

В конце прошлого года Муратов опроверг сообщения об отъезде из России. В декабре ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Муратов якобы покинул страну после допроса в рамках уголовного дела против своего экс-заместителя Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Ранее была названа причина, по которой Муратова признали иноагентом.