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Экс-главред «Новой газеты» Муратов покинул Россию

ТАСС: экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов уехал из России после допроса

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Максим Блинов/РИА Новости

Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, признанный иноагентом в России, покинул страну после допроса в рамках уголовного дела против своего экс-заместителя Кирилла Мартынова, также признанного иноагентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мартынов был заочно обвинен в организации деятельности нежелательной организации.

»Следственный комитет допросил Муратова в качестве свидетеля в пятницу. После этого он уехал за границу» — рассказал собеседник агентства.

В отношении Мартынова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ, касающееся организации деятельности иностранных или международных неправительственных организаций, которые признаны нежелательными в России. Басманный суд санкционировал его заочный арест 6 ноября, он был объявлен в международный розыск.

Уголовное дело было инициировано из-за работы Мартынова в издании «Новая газета. Европа», которое признано нежелательной организацией в России, а также в проекте «Свободный университет», деятельность которого также была оценена как нежелательная. Он также связан с Международным центром имени Вудро Вильсона из США, который признан нежелательным в России.

Ранее была названа причина, по которой Муратова признали иноагентом.

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