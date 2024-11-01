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Названа причина, по которой экс-главреда «Новой газеты» признали иноагентом

РИА Новости: экс-главред «Новой газеты» Муратов вел политическую деятельность

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Максим Блинов/РИА Новости

Признанный иноагентом бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) осуществлял политическую деятельность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них утверждается, что Муратов размещал публикации, характеризующие политическую деятельность административного истца.

В качестве примера приводится интервью YouTube-каналу Odesa Film Studio одесской киностудии и одесской студии мультипликации, где экс-главред выражал поддержку Украине. Также в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) Муратов высказывался в отношении органов государственной власти.

Минюст внес Муратова в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года.

В сентябре Муратов призвал открыть гуманитарный коридор для жителей города Суджи Курской области. Соответствующее обращение о необходимости спасти людей журналист направил в комиссию ООН по правам человека, российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и президенту Международного комитета Красного Креста.

По мнению Муратова, единственной гарантией спасения мирного населения остается организация гуманитарного коридора.

Ранее суд отказал Муратову в снятии статуса иноагента.

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