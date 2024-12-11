Муратов опроверг сообщения об отъезде из России

Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) отреагировал на сообщения СМИ о том, что он покинул Россию.

«Выражаю соболезнование коллегам, которые вынуждены пользоваться информационными помойками», — приводятся слова Муратова в Telegram-канале «Новой газеты».

11 декабря ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Муратов покинул страну после допроса в рамках уголовного дела против своего экс-заместителя Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Следственный комитет допросил Муратова в качестве свидетеля в пятницу. После этого он уехал за границу», — рассказал собеседник агентства.

В отношении Мартынова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ, касающееся организации деятельности иностранных или международных неправительственных организаций, которые признаны нежелательными в России. Басманный суд санкционировал его заочный арест 6 ноября, он был объявлен в международный розыск.

Ранее была названа причина, по которой Муратова признали иноагентом.