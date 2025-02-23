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Россиян предупредили о вероятности возвращения морозов в марте

Вильфанд: не нужно торопиться прощаться с зимой, март — это зимний месяц
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WildMedia/Shutterstock/FOTODOM

Торопиться прощаться с зимой не стоит, понижение температуры до -10...13°C еще возможно в марте на европейской территории России. , 'njv РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Март — это (еще — «Газета.Ru») «зимний» месяц, поэтому понижение в марте температуры до -10...13°C это нормально. Да, январь был супертеплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой», — заявил собеседник агентства.

Вильфанд указал, что до 20 марта отрицательные температуры — это нормальное явление. По словам научрука Гидрометцентра РФ, снег в европейской части России сойдет раньше времени.

При этом Вильфанд рассказывал накануне, что начало марта в центре европейской части РФ будет теплее климатической нормы. По словам эксперта погоды, морозная погода с температурой на 2°C ниже нормы в центре европейской части России сохранится до начала следующей недели. Но уже в выходные температура повысится на 6-7°C, заключил Вильфанд.

В свою очередь синоптик Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в первую неделю марта, то есть на две или три недели раньше нормы.

Ранее ученые предложили взорвать термоядерную бомбу, чтобы спасти природу.

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