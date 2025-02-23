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Московский суд конфисковал у местного жителя пуму

Суд конфисковал пуму у жителя Москвы Сергея Татаринцева и оштрафовал его
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Суд в Москве конфисковал у жителя столицы Сергея Татаринцева пуму, которую он содержал в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

По данным источника, Татаринцева признали виновным по административной статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных.

Помимо конфискации животного, жителя Москвы оштрафовали на три тысячи рублей.

Недавно Сахалинский областной суд постановил освободить от наказания двух из четырех браконьеров, которые в феврале 2023 года за охоту на краснокнижных северных оленей. Они истребили 26 животных.

До этого стало известно, что жителя Приамурья подозревают в том, что он выстрелил в знакомого на нелегальной охоте. Об этом сообщало управление по охране животного мира Амурской области. Инцидент произошел ночью в лесу.

Ранее на Кубани охотившийся на медведя мужчина случайно ранил знакомого из ружья.

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