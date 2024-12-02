Суд освободил от наказания браконьеров, убивших 26 краснокнижных животных

Сахалинский областной суд постановил освободить от наказания двух из четырех браконьеров, которые в феврале 2023 года убили 26 занесенных в Красную книгу северных оленей. Об этом сообщает РБК.

Согласно апелляции Алексей Василенко и Александр Смирнов были освобождены от наказания в виде колонии-поселения, так как суд зачел им в качестве меры пресечения время запрета определенных действий. Срок наказания мужчин «истек», и их освободили.

Кроме того, суд сократил объем причиненного природе ущерба с 4,74 млн рублей до 780 тысяч рублей. Отмечается, что браконьеры уже возместили ущерб по первоначальным расчетам.

До этого стало известно, что жителя Приамурья подозревают в том, что он выстрелил в знакомого на нелегальной охоте. Об этом сообщало управление по охране животного мира Амурской области. Инцидент произошел ночью, когда мужчины отправились на охоту в лес. Предварительно, они планировали ловить копытных с применением лампы-фары.

Ранее белый медведь разгромил жилище оленевода и едва не напал на мужчину и ребенка.