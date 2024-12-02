Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд освободил от наказания браконьеров, убивших 26 краснокнижных животных

Суд освободил от наказания браконьеров, убивших 26 краснокнижных оленей

close
Freepik.com

Сахалинский областной суд постановил освободить от наказания двух из четырех браконьеров, которые в феврале 2023 года убили 26 занесенных в Красную книгу северных оленей. Об этом сообщает РБК.

Согласно апелляции Алексей Василенко и Александр Смирнов были освобождены от наказания в виде колонии-поселения, так как суд зачел им в качестве меры пресечения время запрета определенных действий. Срок наказания мужчин «истек», и их освободили.

Кроме того, суд сократил объем причиненного природе ущерба с 4,74 млн рублей до 780 тысяч рублей. Отмечается, что браконьеры уже возместили ущерб по первоначальным расчетам.

До этого стало известно, что жителя Приамурья подозревают в том, что он выстрелил в знакомого на нелегальной охоте. Об этом сообщало управление по охране животного мира Амурской области. Инцидент произошел ночью, когда мужчины отправились на охоту в лес. Предварительно, они планировали ловить копытных с применением лампы-фары.

Ранее белый медведь разгромил жилище оленевода и едва не напал на мужчину и ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами