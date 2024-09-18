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Браконьер из Приамурья перепутал товарища с животным, выстрелил в него и попал

В Приамурье мужчина выстрелил в знакомого, перепутав его с животным

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Depositphotos

Жителя Приамурья подозревают в том, что он выстрелил в знакомого на нелегальной охоте. Об этом сообщает управление по охране животного мира Амурской области.

Инцидент произошел ночью, когда мужчины отправились на охоту в лес. Предварительно, они планировали ловить копытных с применением лампы-фары.

«Документов на право охоты у амурчан не было», – сообщается в публикации.

В какой-то момент охотникам удалось подстрелить самку изюбря, после чего один из них пошел искать животное, второй остался на месте. Предположительно, мужчина в темноте принял товарища за животное и выстрелил из карабина. В результате спасти пострадавшего не удалось.

Известно, что подозреваемый не раз привлекался к ответственности по статье о браконьерстве. Помимо этого, в 2015 году правоохранители лишили россиянина права охоты, в рамках запрета он не мог охотиться год.

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