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США призвали Киев отдать контроль над доходами от природных ресурсов

Вашингтон предложил Киеву направить доходы от ресурсов в подконтрольный США фонд
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BJP7images/Shutterstock/FOTODOM

Проект соглашения о экономическом партнерстве между США и Украиной предполагает, что страны, которые не оказали поддержку Киеву, лишатся возможности извлечь выгоду из восстановления Украины после завершения конфликта. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в своей статье для Financial Times.

«Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, не внесшие вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут воспользоваться ее восстановлением или этими инвестициями», - отметил министр.

Он уточнил, что доходы, получаемые украинским правительством от природных ресурсов, инфраструктуры и прочих активов, будут направлены в специальный фонд, созданный для долгосрочного восстановления страны. В этом фонде США будут обладать экономическими и управленческими правами, что позволит обеспечить высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовые механизмы, необходимые для привлечения частных инвестиций.

По словам Бессента, Вашингтон рассматривает это решение как стратегическую инвестицию, направленную на укрепление украинской экономики и обеспечение ее устойчивости в будущем.

До этого американское издание The New York Times написало, что Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов — суммы, которую Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

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