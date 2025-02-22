Украина направила США предложение с изменениями в соглашении по ископаемым

Украинская сторона внесла коррективы в проект соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых и направила их американским партнерам. Об этом сообщила журналист Fox News Джеки Хайнрик в социальной сети X.

По информации источника, участвующего в переговорах, дальнейший график действий пока не определен. Детали предложенных изменений не разглашаются.

До этого Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News выразил сомнения по поводу наличия у Украины редкоземельных элементов и их оценочной стоимости. И все же, по его словам, договоренности по ископаемым были достигнуты, после чего министр финансов Скотт Бессент поехал в Киев. Однако «они даже не смогли приблизиться к заключению сделки», посетовал Трамп.

Позже на Украине заявили, что подписание соглашения о редкоземельных металлах между украинской и американской сторонами в субботу, 22 февраля, не состоится, хотя американские СМИ писали, что все произойдет именно в эту дату.

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы улучшить динамику прогресса.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.