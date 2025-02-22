На Украине заявили о срыве подписания договора о металлах с США

Подписание соглашения о редкоземельных металлах между украинской и американской сторонами в субботу, 22 февраля, не состоится. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на неназванный источник.

Точная дата подписания договора пока неизвестна.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что договор о добыче полезных ископаемых и редкоземельных элементов между Соединенными Штатами и Украиной подпишут главы внешнедипломатических ведомств двух стран. По его словам, соглашение подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио.

Накануне портал Axios писал, что обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если президент Украины Владимир Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.