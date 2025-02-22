Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Пентагона призвал уничтожить неонацистов на Украине

Полковник Макгрегор: неонацистские элементы на Украине нужно уничтожить
close
Александр Максименко/РИА «Новости»

Чтобы добиться урегулирования на Украине, нужно ликвидировать всех неонацистов, находящихся на территории страны, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Мнение он высказал своей странице в соцсети X.

«Если мы хотим добиться мира на Украине, необходимо безжалостно уничтожить неонацистские элементы», — написал военный.

По его словам, за неонацистами тянется «шлейф преступлений», и само их существование угрожает РФ и Европе. Кроме того, Макгрегор отметил, что США «должно быть стыдно» за поддержку подобных организаций.

В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад использует провокации, чтобы дестабилизировать межнациональное единство России.

Она отметила, что подрыв межэтнических связей в РФ выгоден только «засевшим в Киеве боевикам и неонацистам в столицах его спонсоров».

В декабре в качестве одной из главных задач новой стратегии противодействия экстремизму была названа ликвидация источника исходящих с Украины экстремистских угроз и предотвращение проникновения в Россию неонацистов.

Ранее в Кремле рассказали, что думают по поводу трибунала по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами