Полковник Макгрегор: неонацистские элементы на Украине нужно уничтожить

Чтобы добиться урегулирования на Украине, нужно ликвидировать всех неонацистов, находящихся на территории страны, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Мнение он высказал своей странице в соцсети X.

«Если мы хотим добиться мира на Украине, необходимо безжалостно уничтожить неонацистские элементы», — написал военный.

По его словам, за неонацистами тянется «шлейф преступлений», и само их существование угрожает РФ и Европе. Кроме того, Макгрегор отметил, что США «должно быть стыдно» за поддержку подобных организаций.

В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад использует провокации, чтобы дестабилизировать межнациональное единство России.

Она отметила, что подрыв межэтнических связей в РФ выгоден только «засевшим в Киеве боевикам и неонацистам в столицах его спонсоров».

В декабре в качестве одной из главных задач новой стратегии противодействия экстремизму была названа ликвидация источника исходящих с Украины экстремистских угроз и предотвращение проникновения в Россию неонацистов.

Ранее в Кремле рассказали, что думают по поводу трибунала по Украине.