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Названы главные задачи новой стратегии противодействия экстремизму

Ликвидация угроз с Украины названа одной из задач стратегии борьбы с экстремизмом
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Газета.Ru

Одними из главных задач в новой стратегии противодействия экстремизму были названы ликвидация источника исходящих с Украины экстремистских угроз и предотвращение проникновения в Россию неонацистов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В стратегии отмечается, что украинский кризис используется недружественными РФ странами для развязывания гибридных войн против России и разжигания агрессивных русофобских настроений в мире.

«В связи с этим одними из ключевых задач становятся ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины, и предотвращение проникновения на российскую территорию представителей иностранных и международных экстремистских и неонацистских сообществ», — сказано в документе.

28 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении в России новой стратегии противодействия экстремизму.

Ранее Памфилова рассказала, почему на Украине возродился нацизм.

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