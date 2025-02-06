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В Кремле рассказали, что думают по поводу трибунала по Украине

Песков: международные эксперты заняли однобокую позицию и молчали с 2014 года
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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что международные структуры и так называемые эксперты занимают однобокую неконструктивную позицию по вопросу Украины.

«Они (международные эксперты и организации. — «Газета.Ru») не готовы смотреть на реальность. Они молчали с 2014 года, когда киевский режим направил танки ... против своих же людей... Тогда все эти так называемые эксперты хранили молчание. Мы не можем их как-то воспринимать, считать их экспертами, соответствующим образом к ним и относимся», — поделился Песков.

До этого член Общественной палаты России, председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев заявил, что намерение создать специальный трибунал по неким «преступлениям России» на Украине является частью гибридной информационной войны Запада против РФ.

Ранее Зеленского предложили отдать под международный трибунал.

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