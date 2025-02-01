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Захарова заявила о провокациях Запада против единства народов РФ

Захарова: Киеву и Западу выгодно сеять рознь среди народов России
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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила попытки дестабилизации межнационального единства России, используя в качестве примера видеоролик на YouTube, где украинец выдавал себя за россиянина. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что подобные провокации, направленные на разжигание розни, служат интересам киевского режима и его западных союзников.

«Как ни стараются спрятаться за ложными личинами и флагами эти «анонимы», при современных технических возможностях их можно вычислить. И сразу становится понятно, кому выгодно сеять межнациональную рознь в России — тем, для кого нацистский угар давно заменил веру, совесть и честь — засевшим в Киеве боевикам и неонацистам в столицах его спонсоров», — написала Захарова.

Она выразила уверенность в прочности межэтнических связей внутри России. По ее словам, провокации извне бессильны против этого.

Сегодня ФСБ нашла гражданина Украины, который от имени якобы гражданина РФ шовинистически высказывался в Сети о представителях узбекской нации.

Ранее Захарова призвала проверять достоверность заявлений западных политиков.

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