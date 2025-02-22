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В столичном антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения

В Москве прокуратура обнаружила нарушения в кафе с минипигами
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Прокуратура Москвы

В столичном антикафе с минипигами на Проспекте Мира выявили многочисленные нарушения, сообщает прокуратура в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, во время проверки правоохранители обнаружили в подвале заведения восемь маленьких свинок.

«Проверяющими выявлены... несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и другие», — говорится в публикации.

В ноябре прошлого года первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в комментарии «Газете.Ru» призвал проверить открывшееся в Москве антикафе с минипигами на наличие лицензии. По его словам, ситуация сложилась неоднозначная: с одной стороны, в России запрещены контактные зоопарки, а с другой стороны, минипиги не относятся к животным, на которых распространялось бы это правило.

Ранее спасение семейства минипигов из горящей квартиры попало на видео.

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