Спасение семейства минипигов из горящей квартиры попало на видео

В подмосковной Балашихе пожарные и спасатели вызволили из квартиры, где случился пожар, стадо карликовых свиней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ «Мособлпожспас».

Инцидент произошел 1 февраля на первом этаже одной из городских пятиэтажек. В экстренные службы позвонили прохожие, которые увидели сильный дым из окна квартиры на первом этаже. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб приступили к эвакуации жильцов верхних этажей, а также вскрытию квартиры с источником возгорания.

«Как только специалисты вскрыли дверь в горящую квартиру, то в подъезд, спасаясь от пожара, выскочили декоративные свиньи — минипиги, которых разводила хозяйка жилья», — рассказали в ведомстве.

В «Мособлпожспасе» продемонстрировали видео, как минипиги спускаются по ступеням по направлению к входной двери в подъезд, а пожарные, выступая в качестве погонщиков, поторапливают копытных.

В квартире сотрудники МЧС нашли еще несколько поросят, которые надышались дымом, и вынесли их на свежий воздух.

После этого пожарные ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра.

Ранее в Москве волонтеры попросили полицию спасти из «квартиры-приюта» 40 голодных и больных кошек.