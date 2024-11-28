В Госдуме предупредили родителей, которые водят детей в антикафе с животными

Открывшееся в Москве антикафе с минипигами нужно проверить на наличие лицензии, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, если у заведения нет лицензии, ходить туда может быть опасно.

«На самом деле ситуация неоднозначная. С одной стороны, у нас контактные зоопарки запрещены в принципе. С другой стороны, минипиги не относятся к животным, на которых распространялось бы это правило. Все-таки минипиг – это животное полудомашнее, и там есть оговорки. У нас в отношении сельскохозяйственных животных, кошек или собак допускается такой контакт, но опять же, там огромное количество условий для этого. Должно быть подразделение большого зоопарка, специальное укрытие, куда животные могут уйти и избежать этого контакта, если он для них нежелателен. То есть там целый ряд условий выдвигается. И, как я понимаю, это кафе никак не попадает под перечисленные мною условия. Поэтому если есть жалобы на подобные заведения, то должна пройти проверка Россельхознадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры — тех ведомств, которые смогут оценить качество предоставляемых услуг и их соответствие закону. С моей точки зрения, скорее ничем не соответствуют. Потому что если даже кто-то такое учреждение создает, то выглядеть оно, конечно, должно совершенно по-другому», — сказал Бурматов.

Депутат считает, что, скорее всего, сейчас антикафе работает без лицензии, поэтому посещать его, особенно с детьми, небезопасно.

«Должны быть проверены и условия содержания животных, и санитарная безопасность. С моей точки зрения, потенциально есть угроза и для граждан, и для самих животных. Нужно на месте оценить эти условия», — констатировал Бурматов.

В октябре точка этого антикафе в Петербурге уже попадала в скандал. Одно из животных укусило четырехлетнего мальчика за палец. Его мать выяснила, что содержащиеся там минипиги не были привиты от бешенства, и отвезла сына в больницу.

Позже телеканал 78.ru выяснил, что у заведения нет лицензии на осуществление деятельности и ему запретили демонстрировать животных. Владелица антикафе заявила телеканалу, что все посетители подписывают отказ от претензий перед общением с поросятами, а лицензия на осуществление деятельности заведения, с ее слов, не нужна.

В ноябре филиал этого антикафе открыли и в Москве.

Ранее комитет Госдумы одобрил штрафы за несоблюдение содержания домашних животных.