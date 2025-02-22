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Писательница из США потребовала от суда признать Маска отцом ее ребенка

NYP: писательница Сент-Клэр требует от суда признать Маска отцом
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realashleystclair/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гражданка Соединенных Штатов, писательница Эшли Сент-Клэр через суд потребовала признать бизнесмена Илона Маска отцом ее ребенка. Об этом пишет газета New York Post (NYP) со ссылкой на судебные документы.

«Эшли Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания Илона Маска отцом своего ребенка и получить единоличную опеку над пятимесячным сыном», — говорится в материале издания.

В своем заявлении американка пишет, что ребенок был зачат в январе 2024-го во время поездки Маска и Сент-Клэр на остров Сен-Барт. Она также утверждает, что предприниматель как минимум три раза виделся со своим маленьким сыном. В качестве доказательства последнего она продемонстрировала фотографию Маска с ребенком на руках.

Женщина рассчитывает, что суд обяжет миллиардера сделать тест на отцовство.

15 февраля Сент-Клэр рассказала журналистам, что родила ребенка от Маска, и попросила уважать ее частную жизнь. По словам женщины, малышу уже пять месяцев. Она призналась, что не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить ребенка от лишнего внимания. Сент-Клэр пообещала, что сделает все возможное, чтобы ребенок рос в безопасности.

Маск отреагировал на сообщения в сети об этой ситуации коротким «Ого!».

Ранее в США усилили охрану Маска на фоне полученных им угроз.

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