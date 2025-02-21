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В США усилили охрану Маска на фоне полученных им угроз

CNN: служба маршалов США стала косвенно участвовать в охране Илона Маска
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральная служба маршалов США стала косвенно принимать участие в личной охране главы департамента эффективности правительства США (DOGE) и бизнесмена Илона Маска, делегировав свои полномочия нескольким из его охранников. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Служба маршалов имеет право делегировать свои полномочия сотрудникам министерства юстиции, правоохранительным органам, частным охранным компаниям и т.д.

Отмечается, что теперь некоторые сотрудники охраны Маска, которые были назначены сотрудниками службы маршалов, могут носить оружие на федеральных основаниях. При этом служба может быть привлечена к ответственности за любые правонарушения с их участием.

По данным канала, Маск привлек службу в связи с тем, что стал получать большое количество угроз после того, как возглавил DOGE.

По словам источников, американские чиновники были ошеломлены масштабом безопасности, которая окружила Маска с тех пор, как он стал регулярно находиться Белом доме. Детали его защиты могли сравниться только с безопасностью президента, рассказали источники.

Ранее Маск заявил, что украинцы презирают Зеленского.

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