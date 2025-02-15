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Активистка из США утверждает, что Илон Маск стал отцом в 13-й раз

Активистка из США Эшли Сент-Клер сообщила, что родила ребенка от Илона Маска
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IMAGO/Faye Sadoun/Global Look Press

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск стал отцом в 13-й раз. Об этом в социальной сети X сообщила 26-летняя американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер.

По ее словам, малышу уже пять месяцев. Активистка призналась, что не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить ребенка от лишнего внимания. Сент-Клер пообещала, что сделает все возможное, чтобы ребенок рос в безопасности. Женщина призвала представителей СМИ «уважать тайну личной жизни».

Маск пока не отреагировал на публикацию.

Накануне бывшая жена Илона Маска, певица Граймс, осудила его решение взять сына X Æ A-Xi на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она считает, что ребенок не должен быть таким публичным ради его безопасности.

До этого сын Маска вытер козявки о стол от королевы Виктории в Овальном кабинете.

Сын Маска и Граймс родился в 2020 году, а в 2022 году появилась на свет дочь Экса Дарк Сидерель. Пара начала встречаться в 2018 году, спустя четыре года они заявили о разрыве отношений.

Маск также является отцом близнецов, рожденных Шивоной Зилис, которая руководит компанией миллиардера Neuralink. Еще пять детей бизнесмена, Гриффин, Вивиан, Кая, Саксон и Дамиан, были рождены в браке с канадской писательницей Жюстин Уилсон.

Ранее Илон Маск назвал бюрократию неизбираемой четвертой ветвью власти США.

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