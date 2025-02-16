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Маск одним словом отреагировал на новость о рождении у него 13-го ребенка

Маск одним словом отреагировал на новость о рождении ребенка от писательницы
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IMAGO/Faye Sadoun/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск публично отреагировал на сообщения о том, что американская писательница Эшли Сент-Клэр рассказала, что пять месяцев назад родила от него ребенка.

«Ого», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Так он отреагировал в ответ на публикацию одного из пользователей, утверждавшего, что Сент-Клэр пять лет планировала обольстить Маска.

26-летняя американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер перед этим рассказала журналистам, что родила ребенка от Маска и попросила уважать частную жизнь. По ее словам, малышу уже пять месяцев. Активистка призналась, что не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить ребенка от лишнего внимания. Сент-Клер пообещала, что сделает все возможное, чтобы ребенок рос в безопасности. Женщина призвала представителей СМИ «уважать тайну личной жизни».

До этоо бывшая жена Маска, певица Граймс, осудила его решение взять сына X Æ A-Xi на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она считает, что ребенок не должен быть таким публичным ради его безопасности.

Ранее сын Маска вытер козявки о стол от королевы Виктории в Овальном кабинете.

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