В ГД рассказали, когда Кабмин рассмотрит законопроект о профилактике буллинга

Депутат Метелев: проект о буллинге направят на отзыв в Кабмин в ближайшие недели

Депутаты Государственной Думы в ближайшие недели направят на отзыв в правительство РФ законопроект о профилактике травли в школах. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, передает ТАСС.

«В ближайшие недели мы направим его (законопроект о профилактике травли в школах — прим. ред.) на заключение правительства для того, чтобы потом внести», — заявил он.

До этого психолог Александр Семушин сообщил, что принятие закона против буллинга в России может нести определенные риски для школьников, в том числе на фоне чрезмерной криминализации поведения подростков. По его словам, подростки не всегда могут до конца осознавать последствия своего поведения, поэтому интерпретация каждого спора как буллинга может привести к «стигматизации» детей.

Травля среди учеников — актуальная проблема для российских школ, однако ни родители, ни учителя зачастую не понимают, что с этим делать. На проблему обратили внимание в Государственной думе, где готовится законопроект по противодействию подростковой агрессии. «Газета.Ru» выясняла, какое наказание грозит школьным хулиганам.

Ранее сообщалось, что в законах РФ могут появиться понятия «организатор» и «наблюдатель» буллинга.