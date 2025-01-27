В России перечислили возможные риски из-за закона против буллинга

Психолог Семушин: закон против буллинга может привести к рискам для школьников

Принятие закона против буллинга в России может нести определенные риски для школьников, в том числе на фоне чрезмерной криминализации поведения подростков. Об этом ЕАН рассказал психолог Александр Семушин.

Он напомнил, что подростки не всегда могут до конца осознавать последствия своего поведения, поэтому интерпретация каждого спора как буллинг может привести к «стигматизации» детей. По его словам, их девиантное поведение может усилиться, если они рано столкнутся с правоохранительными органами. Еще один риск заключается в том, что в образовательных учреждениях есть недостаток квалифицированных специалистов.

Кроме того, школы могут начать скрывать инциденты, чтобы избежать лишнего контроля и избавить себя от подачи информации о конфликтах в полицию, считает эксперт. Проблемой может стать и социальная изоляция учеников.

«В случаях, когда подросток-агрессор будет подвергаться жестким мерам (например, публичному осуждению или чрезмерному контролю), это может привести к его изоляции и усилению антисоциальных тенденций», — добавили в сообщении.

Семушин подчеркнул, что законопроект может стать мощным фактором позитивных изменений, однако для этого его нужно сопроводить масштабной программой по внедрению психологической культуры в школах.

Травля среди учеников — актуальная проблема для российских школ, однако ни родители, ни учителя зачастую не понимают, что с этим делать. На проблему обратили внимание в Государственной думе, где готовится законопроект по противодействию подростковой агрессии. «Газета.Ru» выясняла, какое наказание грозит школьным хулиганам.

Ранее сообщалось, что в законах РФ могут появиться понятия «организатор» и «наблюдатель» буллинга.