Без штрафов, но с привлечением полиции: что известно о первом в России законе против буллинга

Обзывают, бьют, унижают — травля среди учеников актуальная проблема для российских школ, однако ни родители, ни учителя зачастую не понимают, что с этим делать. На проблему обратили внимание в Государственной думе, где готовится законопроект по противодействию подростковой агрессии. «Газета.Ru» выясняла, какое наказание грозит школьным хулиганам.

Три раза и более

В будущем законе будет сформулировано понятие буллинга. С точки зрения авторов законопроекта, это — умышленные действия, которые могут привести или привели к психологической либо физической травме. Случаи травли должны быть систематическими, повторяясь не менее трех раз.

«То есть это что? Это когда человек оскорбляет регулярно ребенка, три раза и больше его оскорбил, это уже травля. Или его физически толкают, или, например, его рюкзак берут и разбрасывают его вещи три раза и более. Ну, то есть буллинг, он же разный.

Если зафиксировано, что это было намеренно сделано, и в конечном счете это не игра, в которой обе стороны довольны, а на самом деле одна из них является жертвой, и она это признает, то тогда это является травлей и дальше будут включаться механизмы профилактики, ответственности»,

— объяснила «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (фракция «Единая Россия»).

Буллинг в школе: кто становится жертвами травли и что грозит зачинщику Почему в детском коллективе возникает буллинг? В чем особенности психологических портретов зачинщика... 19 октября 08:48

Предполагаемый закон будет регулировать именно случаи, которые не попадают под уголовную или административную ответственность. Никаких штрафов новый документ не предусматривает , уточняет депутат. В то же время полицию в борьбе с буллингом все же задействуют. В целом пока предлагаются следующие меры :

— обязать школы сообщать о случаях буллинга в полицию и ставить обидчиков, которые им занимаются, на учет. Кроме того, последним могут назначить психолога, «наставника».

— Создать в каждой школе «службы примирения» или медиации, в работе которых будут задействованы не только специалисты, но и старшеклассники. Подобные службы хотят организовать и на базе городских социально-психологических, молодежных центров, «куда родители смогут обратиться для поддержки своего ребенка», как пояснил «Газете.Ru» Метелев.

— Вернуть в дневник оценки за поведение.

— Внедрять в школах «антибуллинговую программу»: обсуждения на уроках, просмотры фильмов на эту тему.

— Профессионально готовить педагогов к противодействию буллингу.

Школьная администрация нередко боится предавать факты травли огласке, так как это плохо влияет на рейтинг и репутацию учебного заведения. Будущий закон должен помочь разрешить и эту проблему, подчеркнул Метелев.

«Так как у нас будет обязанность для школы сообщать о травле, за несообщение прокуратура будет выписывать представление, и директор может просто лишиться своей должности. Какой-то иной ответственности пока не предполагается, но уверен, что Минпросвещения будет это учитывать, в том числе в рейтингах школы. Сами рейтинги, их методологию нам вообще нужно поменять. Будем, по крайней мере, предлагать это», — указал депутат.

Когда полиция корректно работает, она действительно эффективна против буллинга , считает детский психолог Наталья Наумова. Дети ее боятся, поэтому могут прекратить травлю и переоценить свои действия.

«Если привлекается полиция, то, как правило, на детей это производит сильное впечатление. С одной стороны, это пугает, а с другой стороны, останавливает от более серьезных поступков, особенно подростков.

Особенно хорошо, что сейчас полиция разговаривает с детьми достаточно вежливо, осторожно, обязательно в присутствии родителей. И родители [тогда] понимают, что важно заниматься своим ребенком, и дети понимают, что они живут в правовом обществе и нарушать закон нельзя. У меня были случаи из практики, когда над ребенком издевались, ребенка били.

Родители зафиксировали синяки в травмпункте, обидчика с родителями вызвали в полицию, и после этого уже никому не хотелось бить этого мальчика»,

— сказал эксперт.

В целом, по мнению Наумовой, в России «просто необходим» закон против буллинга, поскольку нападки школьников нередко приводят к тяжелым последствиям для жертв. Закрепление проблемы на законодательном уровне покажет ее серьезность, которую до сих пор отрицают как некоторые школы, так и родители.

«Есть даже московские школы, которые пытаются замолчать буллинг, сказать, что вам показалось, что ничего нет... Сейчас школы зачастую сами не знают, что делать. Какой-то хулиган издевается на ребенком, и его не могут остановить, потому что нет никаких возможностей. Спрашивают родителей, а родители говорят: «Мы сами не справляемся с ним», и что тогда школе делать? А так будут четкие рекомендации, правовые акты будут объяснять, в какой ситуации, каким образом действовать. Если это грамотно и хорошо сделают, действительно будет очень даже на пользу всему обществу», — подытоживает собеседник «Газеты.Ru».

«Продолжай бить морду»

Помощь нужна не только жертвам буллинга, но и самим обидчикам, полагают авторы законодательной инициативы. Сложность в том, что это невозможно без вовлечения семей последних.

«Надо изменить парадигму, чтобы от замалчивания [буллинга] перейти к социализации детей, даже тех, которые оступились... Их [семьи] нужно включать в работу по профилактике, чтобы, когда с ребенком начинают заниматься психолог, специалисты, там присутствовал, в том числе, родитель. Он должен понимать свою ответственность и разделять те подходы, которые применяются.

Потому что, если ребенок, работая со специалистом, начинает менять убеждения, а потом приходит домой, и его отец говорит: «Да нет, продолжай бить морду», никакого смысла не будет»,

— предупреждает Метелев.

Без согласия родителей обеих сторон школьный психолог в принципе не может полноценно подключиться к проблеме, добавляет Наумова. По ее словам, часто именно семья буллера мешает разрешить ситуацию и отказывается идти на контакт.

«Родители сами отрезают возможность помочь их ребенку... Я в школе не работаю, но слышала от детей, что есть такие ситуации — все пострадавшие готовы работать с психологом, но обидчикам родители не дали разрешения. Тут как-то законодательно нужно смотреть, решать, как этически это можно решить... Дети, которые травят, сами находятся в ситуации травли со стороны других людей. Либо старших братьев-сестер, либо родителей, либо еще каких-нибудь родственников. Что-то с этим ребенком происходит или происходило», — рассуждает Наумова.

Нынешняя версия законопроекта не предусматривает какие-то меры давления на родителей, признает Метелев. Таким образом вопрос, что делать, если они просто не хотят признавать проблему и решать ее, остается открытым.

«Учитель так себя ведет — значит, вы тоже можете травить»

Толчком к травле ребенка в классе могут стать действия его учителя. Педагоги в таком случае вредят не осознанно, а от нехватки подготовки, но именно негативный пример взрослого превращает школьника в буллера, обращает внимание Наумова.

«Особенно ярко это проявляется в начальной школе. Много обращений от родителей о случаях, когда, например,

учитель при всем классе говорит: «Вот, посмотрите, какую мазню написал Алеша, какую ерунду нарисовала Катя. И начинается травля.

Так детям показывают, что над кем-то можно издеваться, можно чьи-то успехи или неуспехи высмеивать, сравнивать с другими. Сами учителя часто думают, что они таким образом стимулируют интерес к учебной деятельности, мотивируют ребенка. Нет, таким образом они отбивают у него всякий интерес, а другим детям показывают, что если учитель так себя ведет, значит и вы тоже можете. Как правило, именно в таких классах появляются агрессоры», — рассказывает Наумова.

Буллером в подобной истории может стать и сама жертва , предостерегает эксперт. Столкнувшись с унижением, ребенок хочет защитить себя, порой за счет самоутверждения. Тогда он находит компанию, где становится лидером, и подталкивает окружающих высмеивать, третировать кого-то более слабого рядом.

«Причем ребенок не осознает, что он делает. Он не помнит уже, не сопоставляет эти два события, что его когда-то унизил какой-то взрослый, а теперь он унижает других детей»,

— уточняет психолог.

Буллинг может проявляться уже к третьему классу, делится с «Газетой.Ru» молодая учительница одной из московских школ Ирина. По ее опыту, в этом возрасте школьники сильно подвержены влиянию общества и окружающих, старших учеников. Самой Ирине не раз удавалось пресечь зачатки буллинга на ранних стадиях.

«В моем классе пытались обидеть одного мальчика, занизить его самооценку. Зачинщик был из неблагополучной семьи, типичный будущий хулиган. У меня сразу был с ним разговор. Я спрашивала: «Зачем тебе это, с какой целью ты это делаешь? А давай теперь поставим тебя на его место, начнем тебя травить. Вот я сейчас подговорю одноклассников, и они будут говорить, что ты плохо учишься, что ты ничего в жизни не добьешься. Тебе будет приятно? Как ты будешь себя чувствовать? Ты будешь злиться, ты будешь на них агрессировать, ты будешь пытаться с ними драться. А потом что? А потом я возьму и напишу на тебя докладную. И к тебе придет полиция». То есть, я их готовлю сразу к взрослой жизни», — поясняет учительница.

Бывает, что жертвы буллинга в дальнейшем сами начинают провоцировать одноклассников на издевательства. Такие ведут себя так, будто считают травлю достижением, рассказывает Ирина. В ее учебном заведении так вела себя шестиклассница, у которой уже были проблемы с буллингом в другой школе. В новой школе дело в итоге дошло до драки.

«Эта девочка и другая начали друг на друга орать, одна взяла тетрадку, швырнула во вторую прямо во время урока, я подбежала, пыталась их утихомирить, они начали друг друга за волосы драть....

Сейчас эта ситуация более-менее утихомирилась. Пришла в этот класс очень хорошая ученица, которая как раз с жертвой буллинга подружилась. И они вместе, тихо, сами с собой, и остальные перестали ту девочку тюкать. Со всем классом постоянно работают психологи, социальные педагоги», — уточняет учитель.

По словам Ирины, в ее педагогическом университете не было каких-то курсов на тему буллинга, так же как и в школе, где она работает, не проводили подобных тренингов для педагогов.

«Меня этому никто не учил, в этом случае большое значение имеет личное отношение к работе. Я просто сама своих детей [в классе] учу быть добрыми и лояльными, толерантными ко всему. Моя постоянная задача — объяснять, что нельзя обижать другого, если у него чего-то нет или он как-то отличается. Поэтому у меня получается их контролировать, предотвращать буллинг», — объясняет Ирина.

Что касается закона против буллинга, он не будет лишним, но без участия полиции , считает учительница. Задача полиции — ловить преступников, а с травлей среди учеников должны работать психологи.

«Лучше пусть введут закон, что нельзя оскорблять учителей, нельзя газлайтить учителей... Это мое мнение исключительно, но нужно больше уважать учителей, учительский труд... А по поводу законов по буллингу — было бы здорово, если бы это все еще работало», — резюмирует она.