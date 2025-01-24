В законах РФ могут появиться понятия «организатор» и «наблюдатель» буллинга

В России могут появиться понятия организатор и наблюдатель буллинга

В российском законодательстве может появиться не только понятие «организатор» подростковой травли, но и «наблюдатель». Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Совета отцов, депутат Александр Спиридонов. В ближайшее время общественник намерен представить соответствующие поправки в законопроект о буллинге.

«Это касается подростков, которые снимают избиение сверстников на видео, а после выкладывают это в Сеть», — пояснил Спиридонов.

Он подчеркнул, что такое поведение сродни соучастию и наносит серьезный вред подростковой психике.

Также, по его мнению, необходимо ввести в образовательных учреждениях оценку по поведению, чтобы было проще выявлять учеников, склонных к проявлению жестокости.

На проблему буллинга обратили внимание в Государственной думе, где готовится законопроект по противодействию подростковой агрессии.

Согласно документу, с агрессорами будут проводить воспитательную работу. Кроме того, образовательные учреждения будут обязаны уведомить полицию и комиссию по делам несовершеннолетних о буллинге. Как отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, сейчас школам это делать не выгодно из-за огласки в соцсетях.

Ранее психолог объяснила, кто чаще всего становится жертвой буллинга.