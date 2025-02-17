Аномально холодная погода на юге ЦФО не вызовет вымерзания озимых культур

Вильфанд: несмотря на аномальный мороз на юге ЦФО, озимые культуры не замерзнут

Прогнозируемая на юге Центрального федерального округа (ЦФО) аномально холодная погода не приведет к вымерзанию озимых. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что на юге ЦФО и Центрально-Черноземных областях выпало значительное количество снега. Ученый отметил положительную роль выпавших осадков, так как из-за высокого снежного покрова, в Воронежской и Тамбовской областях — до 11 мм, озимые не замерзнут.

Вильфанд подчеркнул, что в Белгородской, Воронежской и других областях на юге ЦФО с 17 по 19 февраля прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 7-9 градусов. Ночью температура будет опускаться до -18-19°C.

17 февраля Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в регионах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов ожидаются опасные погодные явления.

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