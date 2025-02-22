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Путин пообещал Собянину посетить Зеленоград

Путин пообещал Собянину, что посетит ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде
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Михаил Метцель/РИА Новости

На Форуме будущих технологий президент России Владимир Путин пообещал мэру Москвы Сергею Собянину, что совершит визит в Зеленоград, чтобы ознакомиться с развитием производств, которые находятся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщает РИА Новости.

«Через два года это будет крупнейшая площадка по производству фармацевтики в стране и микроэлектроники... Хотелось бы вас пригласить в Зеленоград, посмотреть на развитие», — сказал мэр в ходе осмотра главой государства выставки на полях форума.

В ответ российский лидер заявил, что с удовольствием посетит эту ОЭЗ.

21 февраля Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. Глава государства призвал обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения в РФ иностранных брендов, рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Орешник» и заявил, что в России научились выращивать бананы. О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что российские научные решения часто превосходят иностранные аналоги.

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