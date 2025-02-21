Россиянка несколько раз вонзила нож в шею супруга

В Калининграде женщину арестовали за удары ножом в шею супруга

В Калининграде арестовали 52-летнюю женщину, обвиняемую в нападении на 54-летнего супруга с ножом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По предварительной информации, все случилось в ночь на 11 февраля в квартире дома на улице Огарева. Между супругами произошел конфликт — причины ссоры не уточняются. В ходе семейных разборок женщина взяла нож и нанесла супругу несколько ударов в область шеи и туловища. Спасти мужчину не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Обвиняемую в совершении преступления заключили под стражу.

До этого россиянка ударила возлюбленного ножом в шею, когда тот помешал ей съехать от него. В момент удара нож сломался. Пострадавшему своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее мужчина чуть не истек кровью после поножовщины с собутыльником в российском городе.