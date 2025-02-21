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Россиянка ударила возлюбленного ножом в шею, когда тот помешал ей съехать от него

В Воронеже будут судить женщину, ударившую возлюбленного ножом в шею
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Telegram-канал СУ СК России по Воронежской области

В Воронеже перед судом предстанет 42-летняя женщина, которая ударила возлюбленного ножом в шею. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 14 декабря прошлого года в общежитии на улице Лихачева. Между сожителями произошла ссора — женщина предъявляла избраннику претензии из-за злоупотребления алкоголем, а затем заявила, что хочет пожить отдельно. Мужчина ей возразил и стал мешать возлюбленной собирать вещи. Недовольная его действиями россиянка взяла нож и ударила им мужчину в область шеи.

В момент удара нож сломался. Пострадавшему своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мужчина чуть не истек кровью после поножовщины с собутыльником в российском городе.

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