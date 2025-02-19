Москвич устроил поножовщину из-за неудачной бильярдной ставки

В центре Москвы мужчина устроил поножовщину из-за неудачной ставки в бильярде

В центре Москвы между игроками в бильярд случился конфликт из-за ставки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на улице Казакова в Басманном районе. Местные жители пришли в бильярдный клуб, сделали ставку и стали играть. Однако в какой-то момент между игроками возник спор на тему выигрыша, и участники пошли выяснять отношения на улицу.

Между игроками произошла ссора, в диалоге возникли обвинения в жульничестве. В какой-то момент мужчины начали драться, и один из них достал нож, которым ударил оппонента.

Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Столичная прокуратура сообщает, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении 52-летнего мужчины.

Ранее в Краснодаре раздел денег за наркотики между подростками закончился кровавой поножовщиной.