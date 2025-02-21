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Обломок ракеты Маска упал во двор к жителю Польши

Daily Mail: топливный резервуар ракеты Маска Falcon 9 упал во двор к поляку
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Adam Borucki

Деталь американской космической ракеты упала во двор жителя Польши. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 19 февраля. Адам Боруцки услышал грохот около своего дома. Когда мужчина вышел во двор, то увидел у забора предмет, похожий на топливный резервуар. Он в полицию, сотрудники который выяснили, что находка может быть деталью ракеты Falcon 9, созданной компанией SpaceX, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску.

«Мы разбираемся, как объект оказался в этом месте, но главное, что никто не пострадал», — сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время Польское космическое агентство выясняет все обстоятельства произошедшего. Там заявили, что над Польшей произошел неконтролируемый вход в атмосферу одного из элементов ракеты весом около четырех тонн, которая стартовала 1 февраля с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии Space X Starlink Group 11-4.

До этого компания SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 из-за нарушения воздушного пространства самолетами, которые пролетели рядом с ограниченной зоной стартовой площадки.

Ранее в Польше нашли неопознанный объект, который мог прилететь из космоса.

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